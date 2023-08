GdS – Milan | Alexis Saelemaekers in lista di partenza

Leggi su justcalcio

(Di sabato 19 agosto 2023) 2023-08-18 17:47:04 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla Gazzetta dello Sport: Dopo Rebic, Messias e De Ketelaere in uscita anche il belga, ai margini in questo precampionato Michele Antonelli 18 agosto –O Rebic, Messias e De Ketelaere hanno indicato la strada. Nelle prossime settimane, ilpenserà soprattutto a sfoltire la rosa dopo un mercato ricco di operazioni in entrata. Per Furlani e Moncada, il tema all’ordine del giorno sarà almeno per un po’ il player trading. Lavorare sulle cessioni, per provare a incassare milioni utili e dare un’ultima rinfrescata alla squadra. Nelladei possibili partenti, c’è anche. spazi chiusi — L’ultimo allenamento aello (che ha visto una partitella con la Primavera) ha ...