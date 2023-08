Gazzetta – Pellegrino si avvicina al Milan | colpo da 5 milioni

Leggi su justcalcio

(Di sabato 19 agosto 2023) 2023-08-19 00:23:07 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della: Ieri vertice per provare a chiudere: al Platense anche una percentuale sulla rivendita. Sarebbe l’affare numero 9 dell’estate rossonera Per ilarriva la prova del nove: tanti i nuovi acquisti che Pioli dovrà mettere insieme. Alla lunga lista dei colpi estivi dovrebbe presto aggiungersi Marco, 21 anni, difensore centrale. Se nelle ultime due stagioni l’allenatore partiva con il vantaggio della continuità tecnica (la sua squadra aveva lo stesso abito cucito addosso mentre le altre grandi si rifacevano il look) quest’anno il compito è più difficile: assemblare i nuovi pezzi, ritrovare solidità e puntare ai vertici in campionato e anche in Europa.potrà aiutare a rialzare il muro difensivo, caduto ...