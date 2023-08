Gasperini pre Sassuolo-Atalanta | «Dispiace per Touré Sul mercato…»

(Di sabato 19 agosto 2023) Le dichiarazioni in conferenza stampa di Gian Pieroprima del match di Serie A traAlla vigilia della partita di Serie A tra, l’allenatore nerazzurro Gian Pieroha rilasciato qualche dichiarazioni sul match. Ecco la conferenza stampa. NUOVI ACQUISTI – «Kolasinac sotto l’aspetto dell’inserimento è quello che si è inserito meglio. I nuovi arrivati hanno già dimostrato di essere dei profili da, serve soltanto tempo e ovviamente spazio per inserirli al meglio. La società sul mercato ha fatto investimenti importanti. L’ha operato bene anche in uscita, è andata bene con Hojlund, Boga, Maehle, Latte Lath. Questa è la vera forza del club». DUVAN ZAPATA – «Duvan ha recuperato ...

Dopo l'ultima amichevole pre campionato il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha fatto capire di avere le idee ...