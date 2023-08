Gasperini | «Per capire quali saranno gli obiettivi bisogna aspettare la fine del mercato»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 19 agosto 2023) Il tecnico Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto presso il Centro sportivo Bortolotti, in conferenza stampa per analizzare la sfida di domani contro il Sassuolo. «Sarebbe un bellissimo traguardo eguagliare Ancelotti nel numero delle panchine, è comunque una cosa forte che mi lega ancor di più» L’infortunio di Touré? «Sono molto dispiaciuto, ha molta voglia di giocare. Si sono accesi i riflettori su di lui anche per via dell’operazione di, nessuno si aspettava questo tipo d’infortunio, ora vedremoi tempi di recupero» Chi è più pronto per giocare dall’inizio? «Kolasinac sotto l’aspetto dell’inserimento è quello che si è inserito meglio. I nuovi arrivati hanno già dimostrato di essere dei profili da Atalanta, ma chi per un motivo chi per un altro hanno giocato meno. Il loro ...