Gasperini | “In porta Musso Duvan può giocare | sta meglio di altri”

(Di sabato 19 agosto 2023) Zingonia. Verso l’esordio di Reggio Emilia. L’Atalanta si prepara alla prima nella Serie A 2023/24 sul campo del Sassuolo, in programma domenica (20 agosto) alle 18.30: una partita per cui Gian Pieronon avrà a disposizione El Bilal Touré, infortunatosi nell’amichevole contro la Juve e col rischio di stare fermo diversi mesi. Sono dispiaciuto”, afferma il mister in conferenza stampa, “aveva molta voglia. Valuteremo i tempi di recupero”. L’attenzione resta soprattutto sugli acquisti estivi: “Dei nuovi è più pronto chi è arrivato prima”, spiega il mister, “come Kolasinac, è quello che si è inserito, anche Bakker“. L’olandese secondo il mister è un giocatore ancora di tempo: “Abbiamo ancora bisogno sia noi che lui di potersi inserire alnelle nostre esigenze, ha un buon sinistro, il ruolo comprende anche tante ...

Commenta per primo In conferenza stampa Gian Pieroha dato indicazioni sul portiere titolare nella prima di campionato: giocherà Musso , con Carnesecchi in panchina. Un'indicazione anche sulle scelte di mercato, perché l'argentino era in ...... L'effetto che fa l'attesa della prima giornata di Serie Abenefici al paese, ma è sempre più ... di conseguenza, anche in entrata, per veder svanire il broncio perenne di. C'è poi la ...Ancor più intrigante la nuova Atalanta di, che potrà contare su Carnesecchi , Kolasinac , ... ma potrà comunque affidarsi a un 4 - 3 - 3 rodato con Meret in, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan ...

Dualismo in porta, Gasperini ha già scelto chi sarà il titolare contro il ... Tutto Atalanta

La probabile formazione di Gian Piero Gasperini per Sassuolo-Atalanta. Non ci sarà El Bilal Touré, fermato da un infortunio ...Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia della gara contro il Sassuolo, esordio in campionato domani alle 18.30 al Mapei Stadium: “Triplete dopo un mercato così Aggiudica ...