Garcia | «Osimhen non mi è piaciuto per niente in fase difensiva nel primo tempo | gliel’ho detto»

(Di sabato 19 agosto 2023) Il tecnico del Napoli, Rudi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la prima vittoria stagione contro il Frosinone. Più libertà per i calciatori in mezzo al campo «Tutti i miei centrocampisti e poi Anguissa hanno questa qualità di poter gestire differenti ruoli e quindi sono importanti queste rotazioni sulle fasce ma anche tra due tre centrocampisti, nelsiamo stati un po’ macchinosi poi una cosa che mi èè che non siamo andati nel panico dopo l’1-0 dopo cinque minuti. Lo avevoai ragazzi: continuiamo ad attaccare faremo più gol e così è successo e poi Victor ha segnato due gol «Politano aveva già avuto chance di segnare con un tiro da fuori e non aveva tirato, poi Raspadori non aveva calciato da fuori pur avendone l’opportunità. Appena abbiamo ...

... il Napoli vince 3 - 1 a Frosinone L'era di Rudicomincia con una vittoria. L'iniziale vantaggio di Harroui illude i padroni di casa. Poi Politano pareggia i conti e il solitodilaga, ...Il Napoli campione d'Italia riparte con 3 puni firmati Victor: è lui il migliore in campo a Frosinone, grazie alla doppietta nel 3 - 1 della squadra di. Ottime prove anche di Di Lorenzo e Politano. Esordio da dimenticare invece per Cajuste. Le ...FROSINONE - Missione compiuta per il nuovo Napoli targato Rudi. I campioni d'Italia ripartono con un successo, vincendo sul campo del Frosinone per 3 - 1 ...aveva lasciato anche Victor. ...

Osimhen gol, sciabolata del bomber nigeriano. La reazione di Garcia AreaNapoli.it

Il Napoli ha battuto il Frosinone per 3-1 nella prima giornata di Serie A: il tecnico Rudi Garcia ha parlato della prestazione di Victor Osimhen ...FROSINONE (ITALPRESS) – Missione compiuta per il nuovo Napoli targato Rudi Garcia. I campioni d’Italia ripartono con un successo, vincendo sul campo del Frosinone per 3-1 nella prima giornata di campi ...