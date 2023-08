... con la cui maglia il 24enne trequartista azzurro ( che avevasuperato le visite mediche ) affronterà una nuova avventura in Premier League dopo quellafinita in Turchia con il, ...L 'Aston Villa ha annunciato l'ingaggio dell'attaccante italiano Nicolò Zaniolo (24 anni ex Roma) che arriva in prestito con diritto di riscatto dal. Intanto il club turco ha...11.05 - Ilhatrovato l'erede di Nicolò Zaniolo , destinato all'Aston Villa. I

Galatasaray, già trovato il sostituto di Zaniolo | Mercato Calciomercato.com