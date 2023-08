(Di sabato 19 agosto 2023) L’ancora incertodi Hirvingsi arricchisce di particolari, con unall’orizzonte per il. Il Napoli si appresta a battere il proprio primo calcio d’inizio della stagione 23/24, che verrà affrontata dagli azzurri da Campioni in carica e che comincerà sul terreno del Benito Stirpe di Frosinone. Sarà infatti contro i ciociari il primo test in competizione ufficiale targato Rudi Garcia, già pronto a sorprendere nella prima uscita. Dal possibile impiego da mezzala per Raspadori a Natan probabile panchinaro, fino ad arrivare ad un ulteriore esperimento che ha aperto d’innanzi ad Hirvingunper il. Permanenza o cessione, cosa filtra neldi ...

... esperto di mercato: 'Ildi Gabri Veiga è in realtà intrecciato aldi Zielinski, ... Il discorso diverso è per, che non ha avuto pretendenti al cartellino. Rischia di restare a ...... 'Ildi Gabri Veiga è in realtà intrecciato aldi Zielinski, quindi il Napoli vuole ... Il discorso diverso è per, che non ha avuto pretendenti al cartellino. Rischia di restare a ...Non manca la fiducia in Matteo Politano, ma con Hirvingil cuiè ancora da scrivere, ecco che l'allenatore cerca soluzioni alternative e l'attaccante bolognese è sicuramente quello che ...

Futuro Lozano: doppio scenario per il messicano Spazio Napoli

Con l'arrivo ormai imminente di Gabri Veiga e la permanenza di Piotr Zielinski, il Napoli dovrà pensare agli eventuali affari in uscita. Visto il contratto in scadenza, il futuro ...L'edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Hirving Lozano. Secondo il quotidiano ...