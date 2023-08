Furto milionario al British Museum | il sospettato è un dipendente Cosa è sparito

(Di sabato 19 agosto 2023) Ha lavorato per 35 anni ale ora rischia il licenziamento in tronco. Undel celebre museo di Londra è stato accusato di aver sottratto preziosi reperti e di averne rivenduti alcuni su Internet. Gioielli e gemme del XV e XIX secolo e oggetti in vetro del 1.500 avanti Cristo. Le indagini sono iniziate quando un esperto di pietre preziose ha notato che alcuni siti web avevano messo in vendita ciò che sembravano reperti di inestimabile valore. È stata così avvertita Scotland Yard. Nel frattempo ilaveva notato la sparizione dai magazzini di alcuni oggetti. Così sono stati ricostruiti i misteriosi furti e per mesi l'indiziato principale è stato tenuto sotto controllo, a sua insaputa, dalla polizia e dagli addetti alla sicurezza del...

Al vaglio, inoltre, anche i filmati degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona del. Gli altri furti nella Capitale Ilnella casa della principessa Odescalchi non è l'unico ...L'uomo è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile per l'accusa diaggravato e violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale a cui era sottoposto. I militari dell'...L'accoglienza italiana non è di certo state delle migliori per un tedesco che lungo la A22, alla stazione di servizio Isarco Est , è rimasto vittima di un. L'uomo, un rappresentante ...

Furto milionario in via Cavour: svaligiato l'appartamento della principessa Vittoria Odescalchi ilmessaggero.it

Smurare una cassaforte, aprirla senza farsi sentire e portare via gioielli e preziosi per un valore stimato di circa due milioni di euro. Nulla di più facile per un presunto gruppo di ...Una bambina di 12 anni ha fatto arrestare un ladro che si era introdotto nell'abitazione dove viveva con i suoi nonni.