Furti ai turisti | banda in azione tra Frosinone e Roma | 4 arresti

... la rabbia di gestori eAttualità [ 17/05/2023 ] Salentini in Emilia Romagna: angoscia e ... Ferita anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri:e danni in bar ...... la rabbia di gestori eAttualità [ 17/05/2023 ] Salentini in Emilia Romagna: angoscia e ... Ferita anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri:e danni in bar ...... la rabbia di gestori eAttualità [ 17/05/2023 ] Salentini in Emilia Romagna: angoscia e ... Ferita anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri:e danni in bar ...

Furti ai turisti stranieri, scoperta una banda: 4 fermati a Fiumicino Repubblica Roma

Nell’ambito dell’operazione “Buona Estate Sicura”, in cui il Comando Provinciale Carabinieri di Catania ha disposto l’intensificazione dei servizi preventivi, al fine di garantire la sicurezza di resi ...Continuano i furti nella Capitale e nelle zone limitrofe: nel mirino, ancora una volta, i turisti stranieri. Dopo decine di denunce le indagini della polizia hanno portato all’arresto ben quattro ...