Frosinone-Napoli oggi in tv | Serie A | orario | canale | programma in chiaro | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di sabato 19 agosto 2023) BentornataA! Il massimo campionato italiano di calcio, per quanto riguarda la sua edizione 2023-2024, prenderà il via in maniera ufficiale nella giornata die, come primo incontro, vedrà i campioni in carica scendere subito in campo. Il, infatti, è pronto per dare il via alla sua caccia verso il quarto scudetto della propria storia, il secondo consecutivo. I ragazzi di mister Rudi Garcia, infatti, saranno di scena nel pomeriggio di, sabato 19 agosto, alle ore 18.30 in casa del. Allo stadio Stirpe vedremo il primo incontro della squadra campione in carica nella sua nuova stagione, con la consapevolezza che ripetersi non sarà semplice, ma le basi gettate un anno fa saranno davvero solide. Dall’altra parte vedremo i padroni di casa delche ...