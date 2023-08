Frosinone-Napoli LIVE 1-3 | doppietta di Osimhen

(Di sabato 19 agosto 2023) Allo stadio Benito Stirpe, il match valido per la prima giornata della Serie A 2023/24 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Benito Stirpe,si affrontano nel match valido per la prima giornata della Serie A 2023/24.: sintesi e moviola 1? – primo possesso per il. 4? – Rigore! Intervento falloso su una mischia, Cajuste colpisce Baez nel tentativo di spazzare. 7? GOL– rigore perfetto di Harraoui che spiazza Meret 12? – Primo giallo della gara per Oyono del, che stende 13? – Primo giallo anche per ilper Lobotka. 20? – ...

Ecco l'omaggio del Benito Stirpe prima die i messaggi arrivati sui social per l'indimenticabile tecnico ...Sui social il giornalista in riferimento alle parole di Rocchi, polemizza sul rigore concesso contro ilper fallo di Cajuste Prima polemica arbitrale in avvio di campionato.apre la nuova stagione di Serie A e non senza quale polemica. L'episodio incriminato al 6 minuto del primo tempo quando il direttore di gara, Matteo Marcenaro , concede un rigore ...La prima di campionato in Serie A vede ilscendere in campo allo stadio Benito Stirpe diDopo un inizio incerto degli azzurri ilprende coraggio e misure, appare nel corso della gara più disinvolto nelle manovra e grazie a prodezze individuali ribalta il risultato nel ...

LIVE Frosinone-Napoli 1-2: sorpasso Osimhen, sinistro di Raspadori, miracoloso Turati La Gazzetta dello Sport

79' - OSIMHEN!!! GOOOOOOOOOL!!! GOOOOOOOOOOL!!! GOOOOOOOOOOOL!!! 76' - Doppio cambio per il Napoli: escono Politano e Olivera, entrano Elmas e Mario Rui. 75' - Doppio cambio per il Frosinone: escono ...