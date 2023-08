Frosinone-Napoli LIVE 1-1 | arriva il pari con Politano

(Di sabato 19 agosto 2023) Allo stadio Benito Stirpe, il match valido per la prima giornata della Serie A 2023/24 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Benito Stirpe,si affrontano nel match valido per la prima giornata della Serie A 2023/24.: sintesi e moviola 1? – primo possesso per il. 4? – Rigore! Intervento falloso su una mischia, Cajuste colpisce Baez nel tentativo di spazzare. 7? GOL– rigore perfetto di Harraoui che spiazza Meret 12? – Primo giallo della gara per Oyono del, che stende 13? – Primo giallo anche per ilper Lobotka. 20? – Osimhen cerca ...

È iniziato il campionato di Serie A 2023/24. Una lunga attesa culminata con il match d'apertura suggestivo tra i campioni d'Italia e i neopromossi,. Allo stadio 'Benito Stirpe' la carica gialloblù è alle stelle per il tanto agognato e meritatissimo ritorno in Serie A. Davanti c'è però la squadra che ha dominato l'ultimo ...: formazioni ufficiali e dove vederla in TVIn programma sabato 19 agosto alle 18.30,sarà visibile su DAZN. Ecco le formazioni della partita:(4 - 3 - 3)...Gli anticipi della prima giornata del campionato, in campo alle 18.30

18.15 - Il Frosinone ritorna in Serie A dopo una super stagione in serie cadetta e ospita i campioni d'Italia del Napoli al Benito Stirpe. Prima del calcio d'inizio, il ds ciociaro Angelozzi, ha ...2' - Subito lancio in avanti con la combinazione tra Politano e Zielinski. Tutto fermo per fuorigioco. 18.25 - Nel pre-partita di Frosinone-Napoli, il ds azzurro Mauro Meluso è intervenuto ai ...