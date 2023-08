Frosinone-Napoli LIVE 0-0 | ricomincia il campionato dei campioni d’Italia

Leggi su calcionews24

(Di sabato 19 agosto 2023) Allo stadio Benito Stirpe, il match valido per la prima giornata della Serie A 2023/24 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Benito Stirpe,si affrontano nel match valido per la prima giornata della Serie A 2023/24.: sintesi e moviola 1? – primo possesso per il. Migliore in campo: a fine partita0-0: risultato e tabellino(4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, S. Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli, Gelli; Baez, Cuni, Caso. All. Di Francesco(4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Ora; Cajuste, Lobotka, ...