Frosinone-Napoli | le formazioni ufficiali | svelato il ruolo di Raspadori

(Di sabato 19 agosto 2023) Per ilè tempo di tornare in campo. Gli azzurri di mister Rudi Garcia si preparano a fare il loro debutto stagionale contro il. Dopo i due ritiri precampionato, ildi mister Rudi Garcia si prepara a fare il suo esordio in campionato sul manto erboso dello stadio Benito Stirpe. La squadra partenopea, con il tricolore sul petto, dovrà vedersela con ildi Eusebio Di Francesco. Mister Rudi Garcia, alla prima presenza sulla panchina del, cercherà subito di portare a casa i tre punti per iniziare nel migliore dei modi la sua avventura in azzurro. LediMister Rudi Garcia schiererà i suoi con un 4-3-3. A difesa dei pali ci sarà Meret, mentre a comporre la difesa ...

Parte la Serie A e lo fa con due match in programma alle 18.30. Non scenderanno in campo solo, ma ci saranno anche Empoli ed Hellas Verona, a contendersi i primi 3 punti della stagione. La squadra di Paolo Zanetti arriva al match con alle spalle un'ottima stagione

Per il Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Olivera, Cajuste, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Raspadori.