Frosinone-Napoli | le formazioni ufficiali | Osimhen titolare | Di Francesco lancia Cuni

(Di sabato 19 agosto 2023) Adebutta la nuova stagione di Serie A e con lei ha inizio anche il cammino delcampione d’Italia. Gli azzurri, alle ore 18:30 di oggi 19 agosto, dovranno misurarsi contro il neo-promossoguidato da Eusebio Di, tecnico in cerca di riscatto dopo le ultime esperienze sulle panchine di Cagliari e Verona. L’allenatore dei partenopei Rudi Garcia, per la sfida del Benito Stirpe, schiera Juan Jesusin difesa e affida il reparto offensivo alla sua punta di diamante Victor, out Kvaratskhelia per affaticamento. Il tecnico dei ciociariinvece dal primo minuto il talento Marvin. Eusebio Di, allenatore del ...

: formazioni ufficiali e dove vederla in TVIn programma sabato 19 agosto alle 18.30,sarà visibile su DAZN. Ecco le formazioni della partita:(4 - 3 - 3)...Fino a ieri, quando alla vigilia di, match valido per la prima giornata di campionato, non è stato inserito neanche nella lista dei convocati. Nessun infortunio per Demme, che è ...In Italia troviamo l'atteso ritorno della Serie A con Empoli - Verona ealle ore 18.30 mentre alle 20.45 spazio a Genoa - Fiorentina e Inter - Monza. In Serie B tutti serali gli ...

Formazioni ufficiali Frosinone Napoli: le scelte di Di Francesco e Rudi Garcia CalcioNapoli24

17.34 - Sono ufficiali le formazioni di Frosinone-Napoli, match che apre il campionato di Serie A 2023/24. Per l’esordio il tecnico dei campioni d’Italia schiera in porta Meret, difesa composta da ...Le formazioni ufficiali di Eusebio Di Francesco e Rudi Garcia per Frosinone-Napoli, match d'esordio della Serie A 2023-24 ...