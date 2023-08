Frosinone-Napoli | le formazioni ufficiali | la prima dei campioni

Leggi su 11contro11

(Di sabato 19 agosto 2023) Finalmente ricomincia la Serie A. Alle 18:30 ci sarà lapartita delcampione in carica in casa della neopromossa: dopo una veloce analisi sulla situazione delle due squadre scopriremo insieme leche scenderanno in campo. I padroni di casa fanno il loro esordio contro il peggior avversario (sulla carta) possibile. Il, neo promosso, ospiterà ilcampione in carica. I ciociari dopo aver vinto il campionato si Serie B si affacciano alla Serie A cambiando la guida tecnica; Eusebio Di Francesco, infatti, ritorna su una panchina sostituendo Fabio Grosso. Il primodel tecnico ex Roma e Sassuolo scenderà in campo con il 4-3-3. Tra i pali ci sarà Turati: il portiere sarà difeso da Oyono, ...