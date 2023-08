Frosinone-Napoli | formazioni ufficiali | Garcia sorprende tutti

(Di sabato 19 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIlinizia la sua Serie A TIM 2023/2024 in trasferta sul campo del. I campioni d’Italia in carica andranno subito a caccia dei tre punti per iniziare al meglio il campionato. Queste le scelte di Rudie Di Francesco per la sfida dello Stirpe.(4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, S. Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli, Gelli; Baez, Cuni, Caso. Allenatore: Di Francesco.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori. Allenatore:. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

