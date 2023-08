Frosinone - Napoli 1 - 3 rivivi la diretta | primo acuto dei campioni d' Italia

(Di sabato 19 agosto 2023) Ilcomincia il campionato con una vittoria in casa del. Dopo il vantaggio dei ciociari firmato da Harroui su rigore, gli azzurri hanno riequilibrato il risultato con Politano , per ...

Victor Osimhen, capocanoniere della scorsa Serie A, ha iniziato questo campionato con una doppietta nel 3 - 1 con cui ilha vinto in rimonta a. A fine partita, come mostrano le immagini di Dazn , un bambino si è avvicinato al nigeriano per chiedergli la maglia: quando ha capito che il centravanti se la ...Primo successo per i campioni d'Italia che partono con il piede giusto a. Garcia ottiene due gol da Osimhen ma è tutto ila dimostrarsi concretoRudi Garcia, allenatore del, ha parlato dopo il match d'esordio di Serie A contro il: le dichiarazioni Rudi Garcia ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo. CENTROCAMPO - "Tutti i miei centrocampisti hanno la qualità di poter coprire diversi ruoli. Sono importanti le rotazioni sulle fasce, ma anche tra di tre ...

Missione compiuta per il nuovo Napoli targato Rudi Garcia. I campioni d’Italia ripartono con un successo, vincendo sul campo del Frosinone per 3-1 nella prima giornata di campionato. Chiamato a ...Le parole di Eusebio Di Francesco dopo la sconfitta contro il Napoli, arrivata dopo una buonissima prestazione del Frosinone ...