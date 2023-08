Frosinone-Napoli 1-3 | pagelle Con Garcia | Lobotka non è più al centro del villaggio

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 19 agosto 2023) Ledi1-3 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. No, non è ancora l’Aureliana Calcio: per fortuna è sempre l’amatoseppur in versione gallica (in senso francese) e così il repentino rigore al 7’ si rivela un accidente della storia in questa domenica d’agosto orfana del grande Carletto. Indi il giovane Meret prova altri due brividi: quel palleggio ingannevole con cui poteva autosegnarsi e l’assistenza di San Palo su quella punizione di Baez (i ciociari hanno una serie di cognomi suggestivi o sinistri: Baez, Turati, Gelli). Bentrovata Ilaria cara – 6 Bentrovato a te, caro Fabrizio. A parte il brivido per un controllo maldestro del pallone, Meret non ha dovuto sforzarsi granché. Pomeriggio noioso per il nostro portiere e forse anche per De Laurentiis, che le telecamere hanno ...