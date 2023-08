Frosinone-Napoli 1-3 | gol di Politano e doppietta di Osimhen

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 19 agosto 2023) I campioni d'Italia aprono la Serie A 2023-2024 con una vittoria in rimonta. Empoli-Verona 0-1, decide Bonazzoli Ilvince per 3-1 in rimonta sul campo delnell’anticipo in calendario per la prima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I campioni d’Italia, in svantaggio per il rigore trasformato da Harroui, ribalta la situazione nel primo tempo con le reti di. Nel finale, l’attaccante nigeriano firma lapersonale e completa il tris azzurro. Pronti, via e ildeve rincorrere. Cajuste bagna il debutto in maglia azzurra stendendo Baez nell’area dei campioni d’Italia. L’arbitro ci pensa, il check del Var conferma: rigore. Dal dischetto Harroui non sbaglia, 1-0 per i ciociari al 7?. Ilaccusa il colpo, Meret ...