Frosinone | Di Francesco | “Sono molto soddisfatto Siamo stati in partita fino all’1-2”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“La squadra mi e’ piaciuta meno sull’1-3 perche’ dovevamo continuare a osare. Abbiamo provato a fare lache potevamo fare, contro giocatori di altissimo livello. Si parla di Osimhen, ma io parlo di Zielinski, menomale che doveva andare in Arabia due giorni fa. E’ un giocatoredifficile da marcare per come si posiziona e sposta la palla”. Cosi’ Eusebio Di, tecnico del, al termine della sfida persa contro il Napoli. “in-2, il terzo gol ci ha un po’ tagliato le gambe. I ragazzi avevano gia’ speso tanto e il Napoli aveva gia’ preso il pallino del gioco. La qualita’ in ...