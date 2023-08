Frosinone | Di Francesco | «La squadra mi è piaciuta | abbiamo osato»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 19 agosto 2023) Eusebio Di, allenatore del, ha parlato dopo il match d’esordio di Serie A contro il Napoli: le dichiarazioni Eusebio Diha parlato così ai microfoni di Dazn dopo-Napoli. PRESTAZIONE – «Lami èmeno sull’1-3 perché dovevamo continuare a osare.provato a fare la partita che potevamo fare, contro giocatori di altissimo livello. Si parla di Osimhen, ma io parlo di Zielinski, menomale che doveva andare in Arabia due giorni fa… E’ un giocatore molto difficile da marcare per come si posizione e come sposta la palla». SODDISFAZIONE – «Sono molto soddisfatto. Siamo stati in partita fino all’1-2, il terzo gol ci ha un po’ tagliato le gambe. I ragazzi avevano già speso tanto e il Napoli aveva già preso il ...