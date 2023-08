Fratelli d’Italia in vetta | cosa dicono i sondaggi politici

diRiccardo De Corato Milano Post Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60 - 20147 Milano. C. F/P. IVA 9296810964 R. ...La sensazione è che sia un'estate sottotono, e che peccato per la coincidenza della leader dial governo, per un tratto di costa che ha sempre preferito la destra, che qui ancora ...In agenda c'è solo una cena con i dirigenti pugliesi di. C'è l'opzione di un blitz sulla costa pugliese all'evento "Vincente" organizzato dal partito. Il rientro a Roma ...

Dentro Fratelli d'Italia è un tutti contro tutti, Gerosa va al tavolo della ... il Dolomiti