Francesco Totti distrutto per l' addio a Mazzone | Per me un padre

(Di sabato 19 agosto 2023) Carlettoè stato per, mister, maestro. Semplicemente Carlo". Questo il ricordo dello storico numero 10 della Roma nel giorno della morte dell'allenatore, all'età di 86 anni. "Eternamente grazie, mister", commenta oggi. E dietro queste parole si celano motivazioni legate alle origini calcistiche del talento giallorosso.ha allenato la Roma tra il 1993 e il 1996 e proprio quando era alla guida del club di Trigoria lanciò in prima squadra, che all'epoca era a un passo dall'essere ceduto alla Sampdoria. Ma oggi un altro big romanista ha voluto ricordare con affetto il verace mister. Si tratta di Bruno Conti, ala storica della Roma e campione del mondo di Spagna '82. ...

Il record di panchine in Serie A,lanciato in prima squadra, quel rapporto speciale con Roberto Baggio , la pazza corsa verso la curva dell' Atalanta quando sedeva sulla panchina del Brescia . Quanti momenti si ...A lui si deve il debutto in serie A dia 16 anni nella Roma e la rinascita a Brescia di Roby Baggio.... ma soprattutto il lancio con continuità in prima squadra di quello che sarebbe diventato il giocatore più importante della storia della Roma,. Mazzone raccogie l'eredità di Boskov , ...

Francesco Totti e Noemi Bocchi un safari tutto amore e relax TGCOM

Carletto Mazzone è stato per Francesco Totti "padre, mister, maestro. Semplicemente Carlo Mazzone". Questo il ricordo dello storico numero 10 della Roma nel giorno della morte dell'allenatore, all'età ...Il suo più grande merito però è quello di aver lanciato Francesco Totti che, dopo aver esordito con Boskov, viene aggregato in pianta stabile in prima squadra proprio da Mazzone, a cui resterà legato ...