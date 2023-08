Francesca Sorrentino accusata di essere cambiata dopo Temptation Island 10 | la sua replica

Leggi su isaechia

(Di sabato 19 agosto 2023) Sono bastate poche battute per far diventareuna delle protagoniste più amate dell’ultima edizione di, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Il falò di confronto dove ha fatto a pezzettini Manuel Maura l’ha resa poi la Queen indiscussa di questa rovente estate. Arrivata nel villaggio in Sardegna insieme all’uomo, mostrandosi fragile e insicura, giornogiornoha preso consapevolezza di se stessa e dei suoi mezzi, rendendosi conto che il meglio doveva ancora arrivare. E non sarebbe mai arrivato accanto a Manuel.aver lasciato il programma separati, i due hanno ripreso a usare i propri profili social. In poco tempo la giovane 23enne è diventata una delle ex protagoniste del reality più ...