FOTO – Pavard ora pensa solo all’Inter! Nuovo segnale di avvicinamento

(Di sabato 19 agosto 2023) Anche se manca ancora l’intesa tra Inter e Bayern Monaco, Benjaminha probabilmente in testai colori nerazzurri. Oltre l’indizio social di questa mattina legato a un “like”, adesso anche un ulteriore passo verso l’Inter. ALTROcontinua a mandare messaggi inequivocabile nei confronti dell’Inter, club che più si è messo in questa finestra di mercato per acquistarlo. Dopo il “like” tattico di questa mattina al post social legato a matchday di Inter-Monza, il difensore francese adesso ha cominciato anche a “seguire” la pagina Instagram dell’Inter. Fonte: Instagram BenjaminInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il ...

in panchina contro il Werder Bremaè rimasto in panchina per tutta la partita col ... FOTOGALLERY %srimanenti inter I 9 senza il 9 nella storia dell'Inter Centravanti veri, sulla ...Diego Demme - Napoli - Serie A CreditGetty Images Inzaghi si scopre suSimone Inzaghi ha affermato in conferenza stampa che Benjaminè tra gli obiettivi di mercato della squadra ...è un obiettivo ma non mi va di parlare di giocatori di altre squadre. In quella posizione ... fermo restando che Darmian è stato imprescindibile per noi"."LivePhotoSport "

FOTO – Pavard-Inter, indizio social dal difensore del Bayern Monaco Inter-News.it

Come anticipato in esclusiva da FCIN1908.it, l'Inter pensa anche a Perr Schuurs per la difesa: il Torino fissa il prezzo ...L'Inter sta cercando di portare a Milano Benjamin Pavard. Ma se il Bayern dovesse trattenerlo, una delle alternative sarebbe Schuurs ...