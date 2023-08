Forza Nuova vuole portare il Generale Vannacci in Parlamento | «Si candidi con noi per il Senato a Monza»

Leggi su open.online

(Di sabato 19 agosto 2023) C’è uno scranno delnel futuro di Roberto? È lo scenario che potrebbe prefigurarsi, dopo l’annuncio dato oggi da. L’organizzazione neofascista ha proposto al, finito nella bufera per le frasi contro gay, migranti e femministe contenute nel suo libro autoprodotto Il Mondo al contrario, la candidatura alle elezioni suppletive diper il seggio rimasto vacante dopo la morte di Silvio Berlusconi. Lo ha annunciato FN in una nota in cui si sostiene che il segretario Roberto Fiore «è l’unico uomo politico ad aver preso le difese delper il suo libro e le sue parole». Per questo motivo, «nella speranza che sia contro la guerra e contro la follia vaccinale – dice Fiore -, chiedo a Roberto ...