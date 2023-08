Formula 1 | Mondiale alla Ferrari? Battaglia legale senza precedenti | le ultimissime

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 19 agosto 2023)1,? Scenario pazzesco che cambia tutto: che cosa starebbe succedendo proprio in queste ore. In attesa di capire che cosa succederà sul fronte piloti, in casatiene banco un clamoroso scenario che nessuno poteva immaginare, emerso in queste ore per una decisione che nessuno si aspettava in questo momento. Dobbiamo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.