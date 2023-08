Formazioni ufficiali Manchester City-Newcastle | Premier League 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 19 agosto 2023) Ledi, sfida valida per la seconda giornata di. Dopo la vittoria alla prima in campionato e il successo in Supercoppa Europea, la squadra di Guardiola torna in campo per un big match contro ilche ha impressionato nella prima uscita ufficiale. Il tecnico spagnolo si è lamentato del calendario, con la partita programmata a 72 ore dalla Supercoppa, ma vedremo come reagiranno i suoi. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di sabato 19 agosto, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori....