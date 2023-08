Formazioni ufficiali Inter Monza | le scelte degli allenatori

(Di sabato 19 agosto 2023) Ledimatch valido per la 1ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 1ª giornata di Serie A.(3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.(3-4-2-1):(3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopulos; Colpani, Caprari; Maric.

Dopo il pareggio senza reti tra Bari e Palermo, che ha aperto la nuova stagione, oggi altre tre partite della prima giornata di Serie B. Curiosità per il debutto di Pirlo con la sua Samp impegnata a ...In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito Frosinone - Napoli: e dove vederla in TVIn programma sabato 19 agosto alle 18.30, Frosinone - Napoli sarà visibile su DAZN. Ecco le della partita: FROSINONE (4 - 3 - 3)...

Di seguito le formazioni ufficiali, scelte negli ultimi istanti prima della partita rispettivamente da mister Gilardino e Italiano. Nzola parte dal 1' minuto, novità Brekalo. Nominativi che potrebbero ...Serie A 2023-2024, atto primo. Inizia la nuova stagione per l’Inter di Simone Inzaghi, che questa sera, nella cornice di un San Siro già sold out, ospiterà il Monza di ...