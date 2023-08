Formazioni ufficiali Genoa-Fiorentina | Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 19 agosto 2023) Ledi, sfida valida per la prima giornata della. Il Grifone festeggia il ritorno nella massimae Alberto Gilardino dopo l’entusiasmante cavalcata della scorsa stagione in B vuole continuare a dimostrare le sue qualità. Un match che promette scintille, tra due squadre che giocano un calcio offensivo. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di sabato 19 agosto, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.