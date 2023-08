Formazioni ufficiali Frosinone-Napoli | le scelte dei due allenatori

(Di sabato 19 agosto 2023) Alle 18:30 di oggi scenderanno in campoin un match valido per la prima giornata di Serie A. LeLedidi Serie A.(4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, S. Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli, Gelli; Baez, Cuni, Caso. All. Di Francesco(4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Garcia

LE: EMPOLI (4 - 2 - 3 - 1): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Grassi, Marin; Cancellieri, Baldanzi, Gyasi; Caputo. Allenatore: Zanetti. A disposizione: in attesa VERONA ...Frosinone - Napoli:e dove vederla in TVIn programma sabato 19 agosto alle 18.30, Frosinone - Napoli sarà visibile su DAZN. Ecco ledella partita: FROSINONE (4 - 3 - 3)...Un'ora prima circa si potranno consultare lescelte dai due allenatori. Se andiamo a sfogliare la classifica di Ligue 1 attualmente é in testa la Marsiglia con 4 punti , seguita ...

17.34 - Sono ufficiali le formazioni di Frosinone-Napoli, match che apre il campionato di Serie A 2023/24. Per l’esordio il tecnico dei campioni d’Italia schiera in porta Meret, difesa composta da ...Le formazioni ufficiali di Eusebio Di Francesco e Rudi Garcia per Frosinone-Napoli, match d'esordio della Serie A 2023-24 ...