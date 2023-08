Formazioni ufficiali Empoli-Verona | Serie A 2023 2024

(Di sabato 19 agosto 2023) Ledi, match della prima giornata di. Fischio d’inizio alle 18:30 per una delle due gare che apriranno la prima giornata. Gli azzurri di Zanetti cercano i primi tre punti dopo l’ottima stagione scorsa, il, reduce dalla salvezza ottenuta allo spareggio, vuole certezze in più. Ecco i protagonisti in campo. Ecco le scelte di Zanetti e Baroni. LEDI FROSINONE-NAPOLI Le: in attesa: in attesa SportFace.

Come previsto però, il centrocampista non è tra i titolarti della partita, sono infatti state diramate ledi Real Sociedad - Celta Vigo e tra i galiziani non c'è Gabri Veiga che ...Sono appena state diramate ledi Real Sociedad - Celta Vigo e tra i galiziani non c'è Gabri Veiga in campo, che è stato dunque schierato in panchina. Ecco la formazione ufficiale ...Ledi Borussia Dortmund - Colonia, match della prima giornata di Bundesliga 2023/2024. Fischio d'inizio alle 18:30 di sabato 19 agosto. Senza Bellingham, il Dortmund vuole i tre ...

Bayer Leverkusen-Lipsia: spicca la presenza di Dani Olmo dall'inizio nelle formazioni ufficiali del big match della Bundesliga tedesca ...Lucarelli ha tre o quattro dubbi da sciogliere, Pirlo pronto a schierare un undici simile a quello visto in Coppa Italia. Siamo arrivati alla prima giornata di campionato. Comincia anche per la Ternan ...