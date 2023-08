Formazioni ufficiali Empoli-Verona | le scelte degli allenatori

(Di sabato 19 agosto 2023) Ledimatch valido per la 1ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 1ª giornata di Serie A.(4-2-3-1): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Grassi, Marin; Cancellieri, Baldanzi, Gyasi; Caputo. Allenatore: Zanetti.(3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Coppola ; Terracciano, Hongla, Duda, Doig; Folorunsho, Mboula, Ngonge. Allenatore: Baroni.

Commenta per primo Frosinone (4 - 3 - 3) Turati; Oyono, Monterisi, S. Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli, Gelli; Baez, Cuni, Caso. All. Di Francesco. Napoli (4 - 3 - 3): Meret, Di Lorenzo, ...Frosinone (4 - 3 - 3) Turati; Oyono, Monterisi, S. Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli, Gelli; Baez, Cuni, Caso. All. Di Francesco. Napoli (4 - 3 - 3): Meret, Di Lorenzo, ...Alle 18:30 di oggi scenderanno in campo Frosinone - Napoli in un match valido per la prima giornata di Serie A. LeLedi Frosinone - Napoli di Serie A. FROSINONE (4 - 3 - 3): Turati; Oyono, Monterisi, S. Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli, Gelli; Baez, Cuni, Caso. ...

Le formazioni ufficiali del match fra Empoli e Verona, che andrà in scena oggi 19 agosto alle 18.30: Baldanzi sfida il neo arrivato Folorunsho ...Sono state rese note le formazioni ufficiali di Empoli- Hellas Verona, l'altro match delle 18.30 che apre la Serie A 2023/24.