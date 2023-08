Ford Mustang GTD | il cavallino americano è più selvaggio che mai – FOTO

(Di sabato 19 agosto 2023) Metti che in piena epoca di elettrificazione (almeno su carta), quei mattacchioni delladecidano di fare unacome non si era mai vista prima. Metti che questa specialissima, oltre a 800 CV di potenza – ottocento! – sia dotata di alcune sofisticatezze tecniche care alle più blasonate sportive fatte al di qua dell’Atlantico. Metti che abbia un’aerodinamica estrema e sia pure omologata per la circolazione stradale. Messo tutto quanto in conto… il conto finisce per essere di circa 276 mila euro. Tanto costa la nuovaGTD che è, molto probabilmente, la muscle-car a stelle e strisce più adrenalinica di sempre, nonché strettamente imparentata con laGT3 che corre nel campionato Imsa GTD. A spingerla c’è un tuonante V8 di 5,2 litri sovralimentato, che canta ...

Già disponibile negli USA nella sua settima declinazione, lafa parte di quella manciata di modelli a poter contare su una storia di oltre cinquant'anni. Tornando al Bel Paese, però, laè ancora la 'solita' degli anni scorsi e quella nuova ...Si chiamaGTD ed è la versione stradale dellaGT3 pensata per il campionato Imsa GTD, cosa che la rende la più potente di sempre. Già, perché non dovendo seguire i regolamenti delle ...camionista 42enne residente a Zero Branco, sono stati però i video delle telecamere di sorveglianza che hanno incastrato un 29enne di Eraclea, proprietario di unaCoupe, che aveva ...

NOVENTA DI PIAVE (VENEZIA) - Proprietario di una Ford Mustang urta un'altra auto nel park e scappa senza lasciare contatti, ma viene identificato tramite le telecamere. L'uomo ha provato a sottrarsi ...Una Mustang così non si era mai vista, con la carrozzeria in fibra di carbonio e un enorme alettone con attacchi sulla parte alta dell’ala, proprio come su un’auto da corsa. Già perché sebbene possa ...