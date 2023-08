Food | il peperoncino tra i più redditizi business made in Italy

(Di sabato 19 agosto 2023) Ilè tra le colture più interessanti sotto l’aspetto economico. A fare i conti su questa tipicità piccante è l’Alsia, Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, che stimando una produzione ottimale di bacche pari a 30 e un peso di circa 400 grammi a pianta, ha calcolato che la produzione lorda vendibile riferita ad un ettaro si aggira sulle 12 tonnellate. Conti alla mano l’Alsia ha poi confrontato nel dettaglio i costi di produzione e il reddito conseguibile nella commercializzazione del prodotto, che avviene da luglio fino a novembre, evidenziando come a fronte di un investimento di circa 12.500 euro – tra aratura, concimazione, costo delle piantine, irrigazione, diserbo e raccolta – ipotizzando un prezzo medio di vendita pari a 2 euro, il valore delle vendite sarebbe di 24mila euro, con un tornaconto di 11.500 euro a stagione. Questo uno ...

