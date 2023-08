Fondi “La Valle dei Martiri e le reliquie dei santi fondani” | il convegno della Pro Loco

(Di sabato 19 agosto 2023)– In occasione delle celebrazioni dell’Anno Giubilare parrocchiale 2023 di Santa Maria degli Angeli e San Magno, tra gli eventi in programma l’associazione ProAps terrà un incontrovenerdì 25 agosto alle ore 20,30 sul tema “ladeie ledei”. Video e novità alla riscoperta L'articolo Temporeale Quotidiano.

La questione deicancellati per la chiusura dell'Anello ferroviario , l'infrastruttura che dovrebbe collegare tutte le stazioni daAurelia a Tiburtina per un trasporto integrato, a settembre arriverà nell'...Inoltre entro la metà di settembre verranno affidati direttamente i lavori di completamento di efficientamento energetico del Municipio finanziato con iPNRR per 50.000 per sostituzione degli ...Il progetto, che prevede il collegamento di tutte le stazioni daAurelia a Tiburtina per un ... Gualtieri batte cassa: "Il governo dia a noi iche gli altri non sanno gestire"

FONDI: IL CONVENGO SU VALLE DEI MARTIRI E LE RELIQUIE ... Latina Tu

La protesta dal Pd ad Azione contro la decisione del ministero di cancellare i fondi . L’opera doveva collegare tutte le stazioni da Valle Aurelia a ...Afghanistan (Alias) Stefano Sozza, direttore del programma di Emergency in Afghanistan, intervistato questa volta a distanza, fa il punto sulla situazione nel paese mediorientale. Di Laura Salvinelli ...