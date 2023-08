Fiumicino | alla “Festa di Quartiere” uno striscione in ricordo di Domenico Varriale

... nei giorni scorsi presso la Nuova Fiera di Roma (in territorio del comune di), si è ... "Avvicinarsifede oggi è una scelta controcorrente, spesso coraggiosa, e la gioia dei nuovi fedeli ...... sconti sul parcheggio e handling e addirittura il pagamentocompagnia aerea della differenza ...di introdurre l'obbligo di pagare un collegamento diretto con uno degli hub italiani Roma, ...Sono qui per mettermiprova, per capire se posso fare di questo un mestiere". Dove si trova, adesso " A, nel ristorante Pascucci al Porticciolo . Mi ha selezionato lo chef in persona, ...

Trasporti, potenziate le linee bus per gli studenti tra Fiumicino e Ostia RomaToday

Nella giornata di Ferragosto, la Squadra Mobile di Frosinone in collaborazione con la Polizia di Frontiera aerea di Fiumicino sono riuscite ad individuare i quattro componenti di una banda criminale ...In vista del ritorno a scuola, l'assessorato ai trasporti del Comune ha disposto un'integrazione delle linee attive, così da facilitare gli spostamenti verso i licei del X Municipio ...