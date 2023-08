Firenze | merce avariata e sporcizia | chiuso minimarket in zona stazione

L'intervento della Polizia Municipale ha portato alla chiusura dell'attività nella zona della stazione di Santa Maria NovellaIeri sera l'intervento della Polizia Municipale nella zona della ......il dispositivo ma non le motivazioni della sentenza mi sembra molto strano che il Gup di... occorre far capire ai giovani che il rapporto sessuale non va mai considerato come una sorta di...

Firenze, merce avariata e sporcizia: chiuso minimarket in zona ... LA NAZIONE

Firenze, 19 agosto 2023 - Cassette di frutta e verdura poggiate sul pavimento sporco, merce in cattivo stato di conservazione e condizioni igieniche precarie. Ecco cosa hanno trovato gli agenti della Polizia Municipale di ...