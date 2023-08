Fiorentina strepitosa in casa Genoa | 1-4 E va a letto prima in classifica Pagelle

(Di sabato 19 agosto 2023) La notizia?in, almeno per stasera. La differenza reti la pone sopra a tutti. Perchè il Napoli ha vinto "solo" 1-3 a Frosinione e l'Inter 2-0 con il Monza. Ai viola la soddisfazione di essere al comando. Lo scrivo subito perchè non succede spesso di vederli lassù, davanti a tutti.to effimero? Intanto meritato: perchè stasera, 19 agosto 2023, ho visto unaaddirittura spettacolare a contro il. Il risultato (1-4) rispecchia l'andamento della partita

Fiorentina, Italiano: "Pronti a partire. Mi aspetto tanto sia dai vecchi che dai nuovi" FirenzeToday

'Crediamo nelle nostre potenzialità, ma dobbiamo dimostrare in campo chi siamo', ha concluso il tecnico viola FIRENZE (ITALPRESS) - ...