(Di sabato 19 agosto 2023) Per i viola di Italiano in gol Biraghi, Bonaventura, Gonzalez e Mandragora GENOVA - Inizia nel migliore dei modi il campionato 2023/2024 dellache non lascia scampo al neopromosso, stendendolo alper 4-1 con le reti di Biraghi, Bonaventura, Gonzalez e Mandragora. I viola si

Commenta per primo Sabiri, Parisi, Arthur, Mina, Nzola, Christensen, Beltran. Lasi è dimostrata una delle squadre più attive nel mercato in entrata di Serie A. Tuttavia, come scrive stamani La Gazzetta dello Sport, per i viola non è finita qui. La dirigenza gigliata è ...la: sarà che da quando è arrivata la conferma per l'ammissione in Conference League, al posto della Juventus, si sia sbloccata la situazione economica e della squadra, fatto sta ...... poi una rissada Ranieri e Guessand col giocatore del Nizza che reagisce dopo l'... col mancino a giro da fuori area per fulminare Terracciano, ma laporta a casa la vittoria.

Fiorentina scatenata al Ferraris, Genoa travolto 4-1 Tiscali Notizie

GENOVA (ITALPRESS) – Inizia nel migliore dei modi il campionato 2023/2024 della Fiorentina che non lascia scampo al neopromosso Genoa, ...Invece, ritorno da incubo per il Genoa nella massima categoria del Bel Paese: i grifoni sono stati asfaltati da una scatenata Fiorentina, col risultato di 4-1. È stato Biraghi ad aprire le marcature, ...