Fiorentina | Mandragora | 1Volevamo un approccio feroce Arthur ci darà una grossa mano'

...Verona sull' Empoli in trasferta (rete di Bonazzoli al 75') e la goleada di unain grande spolvero in casa del Genoa : 4 - 1, con gol di Biraghi, Bonaventura, Nico Gonzalez ee ...Disegna un assist da play - station per. Faro senza età. (43' st Infantino SV) Gonzalez ... Incamera tre punti al termine di una sfida senza storia che la suadomina dal primo all'...Commenta per primo Intervistato da Dazn, Rolandoha parlato così al termine di Genoa -: 'Volevamo un approccio feroce e ci siamo riusciti. Siamo contenti di questa partita. Dobbiamo archiviare, da domani subito al lavoro per la ...

LIVE FV, GENOA-FIORENTINA 0-3: INIZIATA LA RIPRESA Firenze Viola

Partenza col botto per la Fiorentina che espugna il Marassi battendo il Genoa per 1-4 con le reti di Biraghi, Bonaventura, Nico Gonzalez e Mandragora. Vincenzo Italiano si è detto soddisfatto al ...i grifoni sono stati asfaltati da una scatenata Fiorentina, col risultato di 4-1. È stato Biraghi ad aprire le marcature, al 5'. La segnatura del 2-0, l'ha realizzata Bonaventura all'11'. In gol anche ...