(Di sabato 19 agosto 2023) La prima finale ad andare in scena al Country Club, nell'Internazionale under 18 ITF grade J30, è stata oggi quella femminile tra la marchigiana Carlotta Bassotti e l'irpina classe 2008...

Spazio poi alla finale maschile, con protagonisti il torinesee il rumeno Dev Kanbargimath, indiano con nazionalità rumena che arriva da una famiglia di tennisti e risiede a Dubai. ...In campo maschile la finale di oggi opporrà il rumeno Dev Kanbargimath, che ha fermato nel penultimo atto della rassegna il qualificato Giulio Stella e il torinese, portacolori del ...In campo maschile la finale di domani opporrà il rumeno Dev Kanbargimath, che ha fermato nel penultimo atto della rassegna il qualificato Giulio Stella e il torinese, portacolori del ...

Filippo Pecorini e Ylenia Zocco trionfano al J30 di Cuneo Tiscali

La prima finale ad andare in scena al Country Club Cuneo, nell’Internazionale under 18 ITF grade J30, è stata oggi quella femminile tra ...La prima finale ad andare in scena al Country Club Cuneo, nell’ Internazionale under 18 ITF grade J30, è stata oggi quella femminile tra la marchigiana Carlotta Bassotti e l’irpina classe 2008 Ylenia ...