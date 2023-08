Femminicidi | Bongiorno si scaglia contro lo Stato | “Le ignora”

Leggi su notizie

(Di sabato 19 agosto 2023) In merito alla questione deiha voluto esprimere il proprio pensiero Giulia. Il noto avvocato ne ha parlato al quotidiano “La Repubblica” E’ sempre stata al fianco delle donne, soprattutto quelle vittime di violenze. Questa volta, però, ha voluto puntare il ditolo, colpevole di non proteggerle abbastanza e di “rle”. Parole che arrivano direttamente dalla bocca di Giulia. Il noto avvocato e responsabile Giustizia della Lega e presidente della Commissione giustizia del Senato, ne ha parlato in una intervista alla ‘Repubblica‘. Dichiarazioni molto pesanti visto che afferma: “Le donne vittime di violenza vengono tradite due volte. Dall’uomo che le uccide e dalloche le“. Giulia ...