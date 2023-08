Felipe Massa vuole ancora il Mondiale di Formula 1 del 2008

... gettando non solo ombre (quelle c'erano già) ma vero e proprio discredito sul Mondiale cheha perso per un punto e che avrebbe potuto vincere se i risultati del Gran Premio di Singapore ...F1,dopo 15 anni non lo ha ancora accettato. La clamorosa lettera alla Fiail mondiale di F1 del 2008 perso per un solo punto non lo ha mai dimenticato. L'ex Ferrari adesso ha ...ha avviato un'azione legale per chiedere che gli venga assegnato il titolo di campione del mondo di Formula Uno del 2008 . Il pilota brasiliano della Ferrari perse il Mondiale per un solo ...

Felipe Massa fa causa per il Mondiale perso nel 2008 e l’incidente di Piquet Corriere della Sera

Dichiarazioni travisate per Bernie Ecclestone, d’altra parte Felipe Massa scioglie i legali pronto per intentare una causa.ROMA - "Non ricordo niente di tutto ciò, a dire il vero. Non ricordo di aver rilasciato l’intervista, questo è sicuro". Queste le parole di Bernie Ecclestone all'agenzia Reuters riguardo a un'intervis ...