Fabbian-Bologna | visite mediche in arrivo Le cifre all’Inter

(Di sabato 19 agosto 2023) Sono inledi Giovanni, giovane centrocampista ceduto dal. Ledell’operazione. OPERAZIONE – Queste le parole di Orazio Accomando, giornalista di DAZN, su Twitter. “dovrebbe svolgere lecon iltra oggi e domani. Dipenderà da questioni logistiche, dato il weekend. L’operazione è già definita. 5Mper il centrocampista ex Reggina“. Fonte: Twitter Orazio Accomando Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - ...

Intanto ilprenota il giovane centrocampista italiano Giovannidall'Inter e punta l'ala svedese Jesper Karlsson (classe 1998) dell'AZ Alkmaar.Ilha chiuso per l'arrivo in mezzo al campo di Giovannidall'Inter: tutti i dettagli dell'affare Ilha chiuso per l'arrivo in mezzo al campo di Giovannidall'Inter: tutti i dettagli dell'affare. Secondo quanto riportato da Gianluca ...Commenta per primo Ilmuove passi concreti per Giovannidell'Inter . Secondo quanto riportato da Sky Sport , il club rossoblù ha incontrato quest'oggi i suoi agenti.

Inter, Fabbian al Bologna: formula e cifre | Primapagina Calciomercato.com

IL TABELLONE DI CALCIOMERCATO 2023 – 2024! Calciomercato: le ufficialità di oggi 19 agosto Fabbian ha scelto la sua nuova squadra Giovanni Fabbian è stato al centro del mercato interista nelle ultime ...In Germania smentiscono il muro del Bayern, anzi il francese spingerebbe per partire: serve un'ulteriore sforzo economico dei nerazzurri ...