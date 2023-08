Extraprofitti | Garavaglia “Il parere della Bce non è vincolante”

(Di sabato 19 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Vedremo, ma ilBce non è”. Così, in un’intervista al CorriereSera, Massimo, senatoreLega e presidentecommissione Finanze, dove a settembre il decreto omnibus con la nuova tassa sulle banche inizierà il suo iter parlamentare.si dice “convinto che la tassa suglisia assolutamente opportuna” e che “il Parlamento la modificherà solo il giusto, per renderla solo un pò più sostenibile per il sistema, cosa che è già”.Da Francoforte “arriverà ile lo leggeremo – spiega -, ma faremo anche dei raffronti con gli altri Paesi europei. Il nostro sistema bancario è molto solido, ha fatto passi avanti enormi e senza gli aiuti ...

