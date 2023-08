Evergrande non sarà un caso Lehman Brothers ma l’economia globale ora ha paura

(Di sabato 19 agosto 2023) a notizia che la società immobiliare cinese, la seconda del paese, ha chiesto ad un tribunale di Manhattan di essere messa sotto procedura fallimentare, con protezione del suo patrimonio first appeared on il manifesto.

MILANO " Gli ultimi eventi riguardanti il mercato immobiliare cinesehanno ancora prodotto effetti contagiosi sui mercati finanziari globali . Ma la richiesta di bancarotta dinegli Stati Uniti ha riportato tensioni nel settore, soprattutto perché la ......cui si riaccendono le luci internazionali dopo che il colosso immobiliareha depositato l'istanza per la procedura di ristrutturazione del debito offshore presso una corte di New York....Il verticeè una partnership contro nessuno. Abbiamo' decenni di 'collaborazione con Corea del ... approfondimento Crisi, cosa può succedere ai mercati La minaccia di Pyongyang L'...

Evergrande: "Non siamo al fallimento". Ma è rischio contagio in Cina Avvenire

Evergrande non ha fatto istanza di fallimento, ha chiarito il gruppo, ma una normale richiesta di concordato per proteggere i suoi asset offshore, in attesa che vanga approvato, entro fine mese a Hong ...Hilary, con venti che soffiano a 233 km l’ora, diventa il simbolo di quello che potrebbe attenderci sul fronte dei mercati e dell’economia in autunno: la ...