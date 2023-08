Europei femminili volley 2023 | Germania e Belgio a punteggio pieno | colpo Svizzera

(Di sabato 19 agosto 2023) Prosegue la fase a gironi deglidi, in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia,, Estonia e. Nella giornata odierna di sabato 19 agosto si sono disputati otto match e non sono mancate sorprese né conferme. Nel girone dell’Italia, vittoriosa sulla Bulgaria (LA CRONACA), è arrivata la sorprendente vittoria della, capace di piegare al tie-break la più quotata Romania per 2-3 (21-25, 25-18, 25-27, 25-19, 9-15). Nella Pool D, la Slovacchia è tornata al successo battendo il fanalino di coda Spagna, mentre i padroni di casa dell’Estonia si sono arresi al tie-break alla Finlandia. E’ andata meglio alla, capace di sconfiggere in quattro parziali l’Azerbaijan e salire in ...

Terzo successo per le azzurre L'Italia batte la Bulgaria per 3 - 0 (25 - 16, 25 - 17, 25 - 13) a Monza nell'incontro valido per la Pool B deglidi pallavolo 2023. Le azzurre del ct Mazzanti centrano il terzo successo in altrettanti match disputati. L'Italia, vicinissima agli ottavi di finale, si sposta a Torino dove ...Inizia il conto alla rovescia per Italia - Bosnia Erzegovina , partita valevole per la Pool B degli2023 di volley , in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania. Dopo aver sfidato Romania, Svizzera e Bulgaria, le azzurre di Davide ...Nella partita valevole per la Pool B degli2023 di volley , le ragazze di Davide Mazzanti hanno liquidato le avversarie con il punteggio di 3 - 0 (25 - 16, 25 - 17, 25 - 13) , ...

Europei Femminili: le azzurre sono a Monza Federvolley

Vince ancora la Nazionale Under 16 Femminile al Campionato Europeo di categoria in corso di svolgimento a Smirne (Turchia) e col quinto successo in sei… Continua senza intoppi e con un gioco in continua crescita il percorso della Nazionale femminile che infila il terzo 3-0 (25-16, 25-17, 25-13) consecutivo all'Europeo, stavolta ai danni della Bulgaria